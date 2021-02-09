В Харькове - 69 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 9 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 53 912 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 79 403 случая заболевания COVID-19, 5 228 человек находятся под медицинским наблюдением, 72 735 пациентов выздоровели, 1 440 - умерли.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9 февраля в Украине зафиксировано 2 656 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 249 646 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 23 771 человек умер, 1 084 608 - выздоровели.
Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. Возможны встречи со старыми друзьями или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
Ночью без существенных осадков. Утром начнется мелкий снег, которому на смену придет дождь со снегом, но во второй половине дня он должен прекратиться. Местами по области туман. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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