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09.02.2021  13:12   

В Харькове - 69 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 9 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 53 912 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 69 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 79 403 случая заболевания COVID-19, 5 228 человек находятся под медицинским наблюдением, 72 735 пациентов выздоровели, 1 440 - умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9 февраля в Украине зафиксировано 2 656 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 249 646 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 23 771 человек умер, 1 084 608 - выздоровели.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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