Коронавирус: статистика на 9 февраля

От коронавируса за сутки умерли двенадцать человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 124 новых случая заражения коронавирусом.
69 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 9 февраля составляет 79 403 человека (в Харькове – 53 912 человека).
Из них:
– 1440 летальных случаев (за последние сутки умерли 12 человек);
– 72 735 человек выздоровели (за сутки – 320 человек).
Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. Возможны встречи со старыми друзьями или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
влажность:
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