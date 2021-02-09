Главная Новости Медицина Коронавирус: статистика на 9 февраля
09.02.2021  10:39   

Коронавирус: статистика на 9 февраля

От коронавируса за сутки умерли двенадцать человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 124 новых случая заражения коронавирусом.

69 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 9 февраля составляет 79 403 человека (в Харькове – 53 912 человека).

Из них:

– 1440 летальных случаев (за последние сутки умерли 12 человек);

– 72 735 человек выздоровели (за сутки – 320 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.02 Медицина В Харькове - 69 новых случаев заболевания коронавирусом 08.02 Медицина В Харькове - 32 новых случая заболевания коронавирусом 08.02 Медицина Коронавирус: статистика на 8 февраля
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 