09.02.2021 10:39

Коронавирус: статистика на 9 февраля

От коронавируса за сутки умерли двенадцать человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 124 новых случая заражения коронавирусом.



69 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 9 февраля составляет 79 403 человека (в Харькове – 53 912 человека).



Из них:



– 1440 летальных случаев (за последние сутки умерли 12 человек);



– 72 735 человек выздоровели (за сутки – 320 человек).