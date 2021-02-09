Грипп в Харькове: статистика

С начала эпидемического сезона на острые респираторные вирусные инфекции переболело 3,3% населения области – 89 418 человек, из них 32 221 детей.
По результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости в период с 1 по 7 февраля с учетом случаев заболеваний COVID-19 (по предварительным диагнозам) в области заболело 5121 человек, из них 1707 детей в возрасте до 17 лет.
По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 15,5% в основном за счет Харькова. Удельный вес коронавирусной болезни (COVID-19) в структуре заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 32,1%.
Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 193,77 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 54,7% и на 20,8% ниже по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.
Госпитализированы 513 человек, из них 63 ребенка.
Превышен уровень собственного эпидемического порога в Боровском районе (в 2,3 раза), где зарегистрирован самый высокий показатель заболеваемости по области - 962,97 на 100 тысяч населения. Самый низкий показатель зарегистрирован в Золочевском районе - 68,70 на 100 тысяч населения.
По состоянию на 8 февраля привито против гриппа 9814 человек, из них 44,3% из групп риска.
По данным вирусологического мониторинга на прошлой неделе методом ПЦР обследовано 3116 человек, из них у 1289 человек выявлен вирус SARS-CoV-2, у 11 человек - возбудители других респираторных вирусных инфекций (риновирусы, бокавирус, метапневмовирус, другой коронавирус и вирус парагриппа). У 7 человек обнаружены РНК вируса гриппа А (H1) pdm09.
Подтвержденная совместима циркуляция вируса гриппа типа А, SARS-CoV-2 и других вирусов респираторной группы вызывает увеличение количества заболевших, в том числе в организованных коллективах, и дает основания прогнозировать дальнейший рост темпа прироста заболеваемости.
Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. Возможны встречи со старыми друзьями или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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