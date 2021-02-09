09.02.2021 08:17

Грипп в Харькове: статистика

С начала эпидемического сезона на острые респираторные вирусные инфекции переболело 3,3% населения области – 89 418 человек, из них 32 221 детей.

По результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости в период с 1 по 7 февраля с учетом случаев заболеваний COVID-19 (по предварительным диагнозам) в области заболело 5121 человек, из них 1707 детей в возрасте до 17 лет.

По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 15,5% в основном за счет Харькова. Удельный вес коронавирусной болезни (COVID-19) в структуре заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 32,1%.



Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 193,77 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 54,7% и на 20,8% ниже по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы 513 человек, из них 63 ребенка.



Превышен уровень собственного эпидемического порога в Боровском районе (в 2,3 раза), где зарегистрирован самый высокий показатель заболеваемости по области - 962,97 на 100 тысяч населения. Самый низкий показатель зарегистрирован в Золочевском районе - 68,70 на 100 тысяч населения.



По состоянию на 8 февраля привито против гриппа 9814 человек, из них 44,3% из групп риска.



По данным вирусологического мониторинга на прошлой неделе методом ПЦР обследовано 3116 человек, из них у 1289 человек выявлен вирус SARS-CoV-2, у 11 человек - возбудители других респираторных вирусных инфекций (риновирусы, бокавирус, метапневмовирус, другой коронавирус и вирус парагриппа). У 7 человек обнаружены РНК вируса гриппа А (H1) pdm09.



Подтвержденная совместима циркуляция вируса гриппа типа А, SARS-CoV-2 и других вирусов респираторной группы вызывает увеличение количества заболевших, в том числе в организованных коллективах, и дает основания прогнозировать дальнейший рост темпа прироста заболеваемости.