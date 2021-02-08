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08.02.2021  12:02   

В Харькове - 32 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 8 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 53 843 случая заболевания коронавирусом.

В Харькове - 32 новых случая заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 79 279 случаев заболевания COVID-19, 5 436 человек находятся под медицинским наблюдением, 72 415 пациентов выздоровели, 1 428 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 8 февраля в Украине зафиксировано 2 141 новый случай коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 246 990 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 23 644 человека умерли, 1 075 743 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, харьков, карантин, статистика, больница, заболели
 
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