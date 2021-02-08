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08.02.2021  10:40   

Жизни пассажиров, пострадавших в ДТП на Новых Домах, ничего не угрожает , – Горсовет

Авария, в результате которой пострадали три человека, произошла сегодня, 8 февраля, в 7:30 на перекрестке ул. Олимпийской и пр. Льва Ландау.

Жизни пострадавших в ДТП на Новых Домах ничего не угрожает

Как сообщил заместитель директора Департамента инфраструктуры Александр Куколь, в маршрутный автобус, который выезжал с улицы Олимпийской на пр. Льва Ландау, врезался КАМАЗ.

По предварительной информации, грузовик ехал на красный свет светофора и не пропустил автобус.

В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

На Новых Домах маршрутный автобус столкнулся с КамАЗом (ВИДЕО, ФОТО)

Пострадавшие были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова.

Пострадали три пассажира: подробности ДТП с маршруткой (ФОТО)

Сейчас проводятся медицинские обследования. Предварительно, их жизни ничего не угрожает.

Источник:   ХГС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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