08.02.2021 10:26

Коронавирус: статистика на 8 февраля

От коронавируса за сутки умерли три человека.



//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусом.



32 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 8 февраля составляет 79 279 человека (в Харькове – 53 843 человека).



Из них:



– 1428 летальных случаев (за последние сутки умерли 3 человека);



– 72 415 человек выздоровели (за сутки – 337 человек).