Коронавирус: статистика на 8 февраля

От коронавируса за сутки умерли три человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусом.
32 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 8 февраля составляет 79 279 человека (в Харькове – 53 843 человека).
Из них:
– 1428 летальных случаев (за последние сутки умерли 3 человека);
– 72 415 человек выздоровели (за сутки – 337 человек).
Хороший день для активных, энергичных поступков! Гороскоп обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Активный балканский циклон Tristan принесет гололед, метель, порывы юго-восточного ветра, 15-20 м/с, снежные заносы. Погодные условия будут соответствовать I уровню опасности, желтому.
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
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