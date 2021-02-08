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08.02.2021  10:26   

Коронавирус: статистика на 8 февраля

От коронавируса за сутки умерли три человека.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусом.

32 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 8 февраля составляет 79 279 человека (в Харькове – 53 843 человека).

Из них:

– 1428 летальных случаев (за последние сутки умерли 3 человека);

– 72 415 человек выздоровели (за сутки – 337 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков, карантин, статистика, больница, заболели
 
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