07.02.2021 08:35

В Харькове совершенствуют систему обслуживания пациентов

В городских поликлиниках стремятся создать более быструю и комфортную систему обслуживания пациентов.



city.kharkov.ua

И.о Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 6 февраля, посетил городскую поликлинику №24.

Там выполнили ремонт на двух этажах. На первом – обустроили современную регистратуру, зону ожидания, гардеробную, повесили яркие информативные стенды с графиком приема врачей, информацией об отделениях и установили экран, где транслируются социальные медицинские видеоролики. На втором этаже отремонтировали кабинеты для приема больных.

Как сообщила администратор базы данных поликлиники №24 Евгения Стеценко, в медучреждении борются с очередями и налаживают тайминг для комфорта врачей и пациентов. Благодаря новым стендам люди стали реже обращаться в регистратуру, чтобы узнать, как пройти к специалисту, по какому графику он работает и т.д. Кроме того, упрощает работу медицинская система «HELSI.me». Теперь в электронном виде хранится информация о количестве принятых пациентов и завершенных приемах, также проводятся консультации с терапевтами по видеосвязи, что актуально во время пандемии коронавируса. Пациент может записаться на прием в электронном кабинете, а врач просмотреть записи онлайн, что сокращает время ожидания в больнице. Также в поликлинике есть планшеты для предоставления услуги сурдоперевода.

Как сообщил Игорь Терехов, опыт этой поликлиники можно взять за основу и применить в других лечебных учреждениях. Он отметил, что проведет совещание со всеми главными врачами городских больниц.

«Организация врачебного приема, ремонт амбулаторий, манипуляционных - здесь все сделано по европейским стандартам. Эту работу нельзя выполнить за несколько месяцев, но мы должны сделать так, чтобы постепенно каждая поликлиника Харькова приобретала такой внешний вид и систему работы, которые налажены здесь», - сказал и.о. мэра.

По его словам, на эти цели можно направить средства городского и государственного бюджетов. Игорь Терехов также подчеркнул, что очень важно толерантное общение с пациентами, начиная с записи на прием.

«Мы уделяем внимание тому, чтобы люди, которые работали в регистратуре, а это очень тяжелый труд, были толерантными. Важно, чтобы от времени обращения в регистратуру и приемом врача проходил небольшой промежуток времени и чтобы людям уделяли внимание, которого они заслуживают. То, что сделано в этой поликлинике, можно трансформировать и брать за основу для других медучреждений», - сообщил и.о. Харьковского городского совета.