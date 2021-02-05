В Харькове - 125 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 5 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 53 562 случая заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку.
В результате вторжения холодного арктического воздуха из районов Баренцева моря, 5 февраля на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха в течение суток до -1...-6°С. Ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 - 20 м/с. На дорогах гололедица.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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