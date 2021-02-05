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05.02.2021  12:51   

В Харькове - 125 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 5 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 53 562 случая заболевания коронавирусом.

В Харькове - 125 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 78 853 случая заболевания COVID-19, 5 944 человека находятся под медицинским наблюдением, 71 501 пациент выздоровел, 1 408 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 февраля в Украине зафиксировано 4 923 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 237 169 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 23 387 человек умерли, 1 063 591 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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