05.02.2021 10:26

Коронавирус: статистика на 5 февраля

От коронавируса за сутки умерли шесть человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусом.



125 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 5 февраля составляет 78 853 человека (в Харькове – 53 562 человека).



Из них:



– 1408 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);



– 71 501 человек выздоровели (за сутки – 355 человек).