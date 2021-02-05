Коронавирус: статистика на 5 февраля

От коронавируса за сутки умерли шесть человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусом.
125 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 5 февраля составляет 78 853 человека (в Харькове – 53 562 человека).
Из них:
– 1408 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);
– 71 501 человек выздоровели (за сутки – 355 человек).
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку.
В результате вторжения холодного арктического воздуха из районов Баренцева моря, 5 февраля на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха в течение суток до -1...-6°С. Ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 - 20 м/с. На дорогах гололедица.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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