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04.02.2021  12:12   

В Харькове - 158 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 4 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 53 437 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 158 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 78 665 случаев заболевания COVID-19, 6 117 человек находятся под медицинским наблюдением, 71 146 пациентов выздоровели, 1 402 - умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 4 февраля в Украине зафиксировано 5 082 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 232 246 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 23 229 человек умерли, 1 055 406 - выздоровели.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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