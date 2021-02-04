04.02.2021 11:12

Коронавирус: статистика на 4 февраля

От коронавируса за сутки умерли шесть человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 299 новых случаев заражения коронавирусом.



158 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 4 февраля составляет 78 665 человек (в Харькове – 53 437 человек).



Из них:



– 1402 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);



– 71 146 человек выздоровели (за сутки – 497 человек).