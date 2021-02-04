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04.02.2021  11:12   

Коронавирус: статистика на 4 февраля

От коронавируса за сутки умерли шесть человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 299 новых случаев заражения коронавирусом.

158 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 4 февраля составляет 78 665 человек (в Харькове – 53 437 человек).

Из них:

– 1402 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);

– 71 146 человек выздоровели (за сутки – 497 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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