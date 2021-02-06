Роль прогестерона в мужском организме

Прогестерон относится к женским половым гормонам, но небольшое его количество вырабатывается и в мужском организме корой надпочечников и яичками. Роль его, несмотря на незначительный уровень, велика.
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Прогестерон относится к стероидам и сам является промежуточным продуктом в синтезе других стероидных гормонов, в частности, кортизола (гормон стресса и регулятор углеводного обмена) и тестостерона (главного мужского полового гормона). Также он участвует в производстве нейроактивных стероидов и ряда других биологически активных веществ, без которых нормальный обмен веществ и корректная работа организма невозможны.
Кроме прогестерона, мужским организмом вырабатываются и другие женские половые гормоны — эстрогены. Количество их также незначительно, но с возрастом может увеличиваться. В этом случае у мужчин появляются признаки феминизации: начинает откладываться жир по женскому типу, увеличиваются молочные железы, меняется тембр голоса, снижается либидо. Прогестерон в определенном смысле является антагонистом эстрогенов, препятствует их избыточному образованию.
В мужском организме часть тестостерона превращается в дигидротестостерон, форму тестостерона, обладающую большей биологической активностью. С возрастом процесс усиливается, в частности, именно эта форма тестостерона ответственна за мужской тип облысения.
Избыток дигидротестостерона способен также стимулировать развитие опухолей предстательной железы, как доброкачественных (гиперплазия), так и злокачественных (рак). Прогестерон препятствует преобразованию тестостерона в дегидротестостерон и таким образом является частью естественного механизма, защищающего предстательную железу от гиперпластических процессов.
Прогестерон участвует в развитии головного мозга и остальной нервной системы, а также регулирует ряд их функций. Он обладает антистрессовой активностью, обеспечивает природный механизм седации (успокаивания) и повышает болевой порог. Чрезмерно низкий уровень прогестерона способен приводить к бессоннице и подавленному настроению.
Нейростероиды, предшественником которых является прогестерон, защищают организм от окислительного стресса и связанного с ним преждевременного старения.
Действие прогестерона на головной мозг многогранно. Например, известно, что прогестерон способствует восстановлению головного мозга после травмы, а также обладает свойством укреплять и восстанавливать миелиновую оболочку нервных волокон.
Прогестерон принимает участие в углеводном обмене, в частности, в регуляции уровня глюкозы в сыворотке. Влияет на водный обмен, регулируя количество жидкости в тканях.
Таким образом, без женского гормона прогестерона нормальное функционирование не только женского, но и мужского организма невозможно. Значительные колебания его уровня как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения неизменно связаны с появлением множества нарушений.
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