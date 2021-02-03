03.02.2021 13:37

Бесплатная вакцинация от COVID в Харькове: когда и сколько людей получат прививки

Более 140 тысяч жителей области планируют вакцинировать за две волны COVID-иммунизации.



//Facebook

Такие данные во время брифинга озвучил заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук.

В первую волну иммунизации, которая начнется в феврале, запланировано вакцинировать 15 тыс. 400 человек - в основном, медиков. Во время второй волны, которая запланирована на апрель, вакцинируют 125 тыс. жителей области.



По информации Министра здравоохранения Украины Максима Степанова и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, вакцинацию планируется начать через две недели.



«Планируется, что для проведения первого этапа иммунизации Украина получит вакцину Pfizer, и вакцинация должна быть проведена в течение 5 дней. Это связано со спецификой хранения этой вакцины, - сказал Геннадий Бондарчук. - На первом этапе вакцинации в Харьковской области подлежат 15 тыс. 400 человек. В первую очередь, это работники мобильных бригад службы экстренной медицинской помощи, работники учреждений стационарной помощи, которые оказывают помощь больным COVID-19, а также работники и подопечные, которые находятся в учреждениях социальной защиты».



Разработаны ежедневные планы вакцинации, мобильные группы проходят дополнительное обучение. Пункты вакцинации для первой волны определены и оборудованы, на сегодня их 25 - это заведения, которые предоставляют стационарную помощь пациентам, больным COVID-19.



«Второй этап вакцинации будет проведен для сотрудников подразделений первичной медико-санитарной помощи и других учреждений здравоохранения, которые не предоставляют стационарную помощь пациентам, больным коронавирусной болезнью, а также педагогов, работников культуры и полиции», - пояснил Геннадий Бондарчук.