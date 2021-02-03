Коронавирус: статистика на 3 февраля

От коронавируса за сутки умерли девять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 230 новых случаев заражения коронавирусом.
132 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 февраля составляет 78 366 человек (в Харькове – 53 279 человек).
Из них:
– 1396 летальных случаев (за последние сутки умерли 9 человек);
– 70 649 человек выздоровели (за сутки – 449 человек).
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
День памяти Максима Грека в народе называли Утешителем.
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