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03.02.2021  10:18   

Коронавирус: статистика на 3 февраля

От коронавируса за сутки умерли девять человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 230 новых случаев заражения коронавирусом.

132 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 февраля составляет 78 366 человек (в Харькове – 53 279 человек).

Из них:

– 1396 летальных случаев (за последние сутки умерли 9 человек);

– 70 649 человек выздоровели (за сутки – 449 человек).

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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