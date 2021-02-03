03.02.2021 10:18

Коронавирус: статистика на 3 февраля

От коронавируса за сутки умерли девять человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 230 новых случаев заражения коронавирусом.



132 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 февраля составляет 78 366 человек (в Харькове – 53 279 человек).



Из них:



– 1396 летальных случаев (за последние сутки умерли 9 человек);



– 70 649 человек выздоровели (за сутки – 449 человек).