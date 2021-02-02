Главная Новости Медицина В Харькове - 113 новых случаев заболевания коронавирусом
02.02.2021  11:36   

В Харькове - 113 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 2 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 53 147 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 113 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 78 136 случаев заболевания COVID-19, 6 549 человек находятся под медицинским наблюдением, 70 200 пациентов выздоровели, 1 387 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 2 февраля в Украине зафиксировано 2 394 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 223 879 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 22 924 человека умерли, 1 035 372 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.02 Власть Игорь Терехов: Учителя и врачи с COVID-19 должны получать материальную помощь вовремя 02.02 Медицина Коронавирус: статистика на 2 февраля 01.02 Медицина В Харькове - 32 новых случая заболевания коронавирусом
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 