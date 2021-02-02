02.02.2021 10:10

Коронавирус: статистика на 2 февраля

От коронавируса за сутки умерли тринадцать человек.



//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 158 новых случаев заражения коронавирусом.



113 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 февраля составляет 78 136 человек (в Харькове – 53 147 человек).



Из них:



– 1387 летальных случаев (за последние сутки умерли 13 человек);



– 70 200 человек выздоровели (за сутки – 418 человек).