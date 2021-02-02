Коронавирус: статистика на 2 февраля

От коронавируса за сутки умерли тринадцать человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 158 новых случаев заражения коронавирусом.
113 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 февраля составляет 78 136 человек (в Харькове – 53 147 человек).
Из них:
– 1387 летальных случаев (за последние сутки умерли 13 человек);
– 70 200 человек выздоровели (за сутки – 418 человек).
Сегодня любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к переменам настроения (и у себя, и у окружающих).
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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