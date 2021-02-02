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02.02.2021  10:10   

Коронавирус: статистика на 2 февраля

От коронавируса за сутки умерли тринадцать человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 158 новых случаев заражения коронавирусом.

113 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 февраля составляет 78 136 человек (в Харькове – 53 147 человек).

Из них:

– 1387 летальных случаев (за последние сутки умерли 13 человек);

– 70 200 человек выздоровели (за сутки – 418 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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