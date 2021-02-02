02.02.2021 09:37

Грипп в Харькове: статистика

С начала эпидемического сезона на острые респираторные вирусные инфекции переболело 2,9% населения области - 84297 человек, из них 30514 детей.

В частности, в период с 25 по 31 января с учетом случаев заболеваний COVID-19 (по предварительным диагнозам) в области заболело 4432 человека, из них 1039 детей в возрасте до 17 лет.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 4,4%. Удельный вес коронавирусной инфекции (COVID-19) в структуре заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 36,7%.



Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 167,70 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 60,8% и на 7,5% ниже по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы 490 человек, из них 56 детей.



Превышение показателей собственных эпидемических порогов зарегистрировано в Боровском (на 81,5%), Первомайском (на 19,8%) и Зачепиловском (на 18,5%) районах области.



Самый высокий показатель зарегистрирован в Боровском районе - 751,74 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Золочевском: 44,45 на 100 тысяч населения.



По состоянию на 1 февраля привито против гриппа 9701 человек, из них 43,7% из групп риска.



По данным вирусологического мониторинга методом ПЦР обследовано 3552 человека, из них у 1358 человек выявлен вирус SARS-CoV-2, у трех человек - возбудители других респираторных вирусных инфекций (РС-вирус, бокавирус и метапневмовирус). На прошлой неделе впервые с начала эпидемического сезона у 5 человек выделен вирус гриппа А (H1).



Подтверждена циркуляция вируса гриппа типа А может вызвать активизацию эпидемического процесса и рост числа заболевших, в том числе в организованных коллективах. Совместная циркуляция вирусов гриппа, SARS-CoV-2 и других вирусов респираторной группы дает основания прогнозировать дальнейший рост темпа прироста заболеваемости и эпидемическое распространение вируса гриппа на территории области.