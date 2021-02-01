В Харькове - 32 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 1 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 53 034 случая заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
День прекрасно подходит для любви и романтики. Звезды обещают вам море удовольствия от самых обычных житейских радостей.
Аномально теплая погода с осадками сохранится до 5 февраля включительно. Во вторник ночью снег, дождь. Днем небольшие осадки. Местами гололед, налипание мокрого снега, туман.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
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