01.02.2021 12:54

В Харькове - 32 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 1 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 53 034 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 77 978 случаев заболевания COVID-19, 6 832 человека находятся под медицинским наблюдением, 69 772 пациента выздоровели, 1374 - умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 февраля в Украине зафиксировано 2 030 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 221 485 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 22 768 человек умерли, 1 023 915 - выздоровели.