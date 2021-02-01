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01.02.2021  12:54   

В Харькове - 32 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 1 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 53 034 случая заболевания коронавирусом.

В Харькове - 32 новых случая заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 77 978 случаев заболевания COVID-19, 6 832 человека находятся под медицинским наблюдением, 69 772 пациента выздоровели, 1374 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 февраля в Украине зафиксировано 2 030 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 221 485 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 22 768 человек умерли, 1 023 915 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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