Коронавирус: статистика на 1 февраля

От коронавируса за сутки умерли шесть человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусом.
32 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 февраля составляет 77 978 человек (в Харькове – 53 034 человек).
Из них:
– 1374 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);
– 69 772 человек выздоровели (за сутки – 493 человека).
День прекрасно подходит для любви и романтики. Звезды обещают вам море удовольствия от самых обычных житейских радостей.
Аномально теплая погода с осадками сохранится до 5 февраля включительно. Во вторник ночью снег, дождь. Днем небольшие осадки. Местами гололед, налипание мокрого снега, туман.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажность:
давление:
ветер: