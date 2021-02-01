Главная Новости Медицина Коронавирус: статистика на 1 февраля
01.02.2021  11:17   

Коронавирус: статистика на 1 февраля

От коронавируса за сутки умерли шесть человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусом.

32 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 февраля составляет 77 978 человек (в Харькове – 53 034 человек).

Из них:

– 1374 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);

– 69 772 человек выздоровели (за сутки – 493 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.02 Медицина В Харькове - 32 новых случая заболевания коронавирусом 31.01 Медицина Кто и когда получит бесплатную прививку от коронавируса: разработан План вакцинации 31.01 Медицина Коронавирус: статистика на 31 января
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 