01.02.2021 11:17

Коронавирус: статистика на 1 февраля

От коронавируса за сутки умерли шесть человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусом.



32 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 февраля составляет 77 978 человек (в Харькове – 53 034 человек).



Из них:



– 1374 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);



– 69 772 человек выздоровели (за сутки – 493 человека).