31.01.2021 18:40

Кто и когда получит бесплатную прививку от коронавируса: разработан План вакцинации

Вакцинация украинцев от COVID-19 должна начаться в феврале.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в ходе Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



Премьер-министр подчеркнул, что нужно четко определить потребность государства в вакцинах на этот год.



«Вакцинирование людей должно начаться в феврале. У нас есть утвержденный Национальный план, который определяет 5 этапов вакцинации. Все это должно быть отражено в календарном плане на этот год. В частности, кто, когда и где сможет бесплатно получить эффективную вакцину от коронавируса», - подчеркнул Денис Шмыгаль.



Во время заседания заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко представил Календарный план вакцинации населения в 2021 году.



Также Главный государственный санитарный врач отметил, что оперативный штаб по противодействию вакциноуправляемыми инфекциями в Минздраве, с учетом социологических опросов, определил прогнозируемое количество вакцин для закупки Украиной на уровне 15 млн дополнительных доз.



По словам Виктора Ляшко, холодовая цепь в Украине сегодня может обеспечить хранение любого вида вакцин (от -70 ° C и до + 8 ° C), которые уже прошли регистрацию.



Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла соответствующий Календарный план.