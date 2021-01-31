Коронавирус: статистика на 31 января

От коронавируса за сутки умерли шесть человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 192 новых случая заражения коронавирусом.
95 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 31 января составляет 77 942 человек (в Харькове – 53 002 человек).
Из них:
– 1368 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);
– 69 279 человек выздоровели (за сутки – 333 человек).
День идеально подходит для любых самостоятельных проектов. Если же избежать тесного общения с окружающими не удастся, возможны конфликты.
По данным синоптиков, 1 февраля ожидается сильный снег (до 5-10 см прироста снегового покрова). Днем снег перейдет в дождь, ожидается гололедица.
Мировое интернет-сообщество предлагает прожить последнее воскресенье января в «реальном» мире.
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