31.01.2021 10:37

Коронавирус: статистика на 31 января

От коронавируса за сутки умерли шесть человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 192 новых случая заражения коронавирусом.



95 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 31 января составляет 77 942 человек (в Харькове – 53 002 человек).



Из них:



– 1368 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);



– 69 279 человек выздоровели (за сутки – 333 человек).



