30.01.2021 10:31

Коронавирус: статистика на 30 января

От коронавируса за сутки умерли семь человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 280 новых случаев заражения коронавирусом.



188 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 30 января составляет 77 750 человек (в Харькове – 52 907 человек).



Из них:



– 1362 летальных случаев (за последние сутки умерли 7 человек);



– 68 946 человек выздоровели (за сутки – 301 человек).



