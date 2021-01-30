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30.01.2021  10:31   

Коронавирус: статистика на 30 января

От коронавируса за сутки умерли семь человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 280 новых случаев заражения коронавирусом.

188 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 30 января составляет 77 750 человек (в Харькове – 52 907 человек).

Из них:

– 1362 летальных случаев (за последние сутки умерли 7 человек);

– 68 946 человек выздоровели (за сутки – 301 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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