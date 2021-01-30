Коронавирус: статистика на 30 января

От коронавируса за сутки умерли семь человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 280 новых случаев заражения коронавирусом.
188 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 30 января составляет 77 750 человек (в Харькове – 52 907 человек).
Из них:
– 1362 летальных случаев (за последние сутки умерли 7 человек);
– 68 946 человек выздоровели (за сутки – 301 человек).
День может принести новые возможности, собственная самооценка обещает быть на высоте – этим можно воспользоваться при устройстве на работу, продвижении своих проектов и т.д.
Январь прощается с нами пусть и теплой для зимы погодой, зато со снегом (периодически переходящим в дождь).
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
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