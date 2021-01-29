29.01.2021 17:41

Игорь Терехов: Харькову нужна муниципальная скорая помощь

В городе Харькове необходимо создать свою службу скорой медицинской помощи.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 29 января 2021 года, заявил на пресс-конференции секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

«Вызвать скорую помощь - это целая проблема. Я же надеюсь, все понимают, что этой службой управляет не город, а областное коммунальное предприятие? То есть мы отвечаем за обеспечение жизнедеятельности города Харькова и при этом никак не влияем на одну из самых важных и системных функций - вызов скорой помощи. Все это стало результатом медицинской реформы, так и не доведенной до конца. Поэтому я считаю, что в Харькове надо создать свою муниципальную скорую помощь», - отметил Игорь Терехов.

По его словам, сейчас этот вопрос анализируется и ведутся определенные переговоры.

«Это очень тяжелый вопрос и с нормативно-правовой точки зрения, и с финансовой, но, тем не менее, вполне реальный», - подчеркнул секретарь горсовета.