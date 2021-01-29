Главная Новости Медицина Игорь Терехов: Харькову нужна муниципальная скорая помощь
29.01.2021  17:41   

Игорь Терехов: Харькову нужна муниципальная скорая помощь

В городе Харькове необходимо создать свою службу скорой медицинской помощи.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 29 января 2021 года, заявил на пресс-конференции секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
 
«Вызвать скорую помощь - это целая проблема. Я же надеюсь, все понимают, что этой службой управляет не город, а областное коммунальное предприятие? То есть мы отвечаем за обеспечение жизнедеятельности города Харькова и при этом никак не влияем на одну из самых важных и системных функций - вызов скорой помощи. Все это стало результатом медицинской реформы, так и не доведенной до конца. Поэтому я считаю, что в Харькове надо создать свою муниципальную скорую помощь», - отметил Игорь Терехов.
 
По его словам, сейчас этот вопрос анализируется и ведутся определенные переговоры.
 
«Это очень тяжелый вопрос и с нормативно-правовой точки зрения, и с финансовой, но, тем не менее, вполне реальный», - подчеркнул секретарь горсовета.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, скорая помощь, харьков, муниципальная служба. медреформа
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.01 Власть Игорь Терехов сообщил о ходе выплат городом материальной компенсации учителям и медработникам, которые заболели COVID-9 29.01 Власть Игорь Терехов сообщил вероятное время начала строительства метрополитена 29.01 Власть Игорь Терехов сообщил, что погибшие в пожаре на улице Нижней Гиевской будут похоронены после разрешения прокуратуры
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 