Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 29 января Сегодня эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных Январь прощается с нами пусть и теплой для зимы погодой, зато со снегом (периодически переходящим в дождь).