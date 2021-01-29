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29.01.2021  11:33   

В Харькове - 173 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 29 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 52 719 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 173 новых случая заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 77 470 случаев заболевания COVID-19, 7 470 человек находятся под медицинским наблюдением, 68 645 пациентов выздоровели, 1355 - умерли.
 

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 29 января в Украине зафиксировано 5 181 новый случай коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 211 593 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 22 479 человек умерли, 1 003 341 - выздоровел.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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