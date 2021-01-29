29.01.2021 10:37

Коронавирус: статистика на 29 января

От коронавируса за сутки умерли шесть человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 248 новых случаев заражения коронавирусом.



173 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 29 января составляет 77 470 человек (в Харькове – 52 719 человек).



Из них:



– 1355 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);



– 68 645 человек выздоровели (за сутки – 545 человек).