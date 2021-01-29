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29.01.2021  10:37   

Коронавирус: статистика на 29 января

От коронавируса за сутки умерли шесть человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 248 новых случаев заражения коронавирусом.

173 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 29 января составляет 77 470 человек (в Харькове – 52 719 человек).

Из них:

– 1355 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);

– 68 645 человек выздоровели (за сутки – 545 человек).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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