Коронавирус: статистика на 29 января

От коронавируса за сутки умерли шесть человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 248 новых случаев заражения коронавирусом.
173 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 29 января составляет 77 470 человек (в Харькове – 52 719 человек).
Из них:
– 1355 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);
– 68 645 человек выздоровели (за сутки – 545 человек).
Сегодня эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Синоптики обещают снег, мокрый снег, метель, на дорогах гололедица. К вечеру осадки могут усилиться. По городу и области ожидаются порывы юго-западного ветра.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
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