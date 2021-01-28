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28.01.2021  12:52   

В Харькове - 171 новый случай заболевания коронавирусом

По состоянию на 28 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 52 546 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 171 новый случай заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 77 222 случая заболевания COVID-19, 7 773 человека находятся под медицинским наблюдением, 68 100 пациентов выздоровели, 1349 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 28 января в Украине зафиксировано 5 529 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 206 412 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 22 351 человек умер, 992 031 - выздоровел.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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