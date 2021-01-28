Коронавирус: статистика на 28 января

От коронавируса за сутки умерли девять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 313 новых случаев заражения коронавирусом.
171 заболевший – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 28 января составляет 77 222 человек.
Из них:
– 1349 летальных случаев (за последние сутки умерли 9 человек);
– 68 100 человек выздоровели (за сутки – 1052 человека).
Сегодня главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью будет идти мелкий дождь, который усилится утром, но к полудню он должен прекратиться. Слабый туман.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
влажность:
давление:
ветер: