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28.01.2021  10:12   

Коронавирус: статистика на 28 января

От коронавируса за сутки умерли девять человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 313 новых случаев заражения коронавирусом.

171 заболевший – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 28 января составляет 77 222 человек.

Из них:

– 1349 летальных случаев (за последние сутки умерли 9 человек);

– 68 100 человек выздоровели (за сутки – 1052 человека).

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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