В Харькове - 168 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 27 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 52 375 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 27 января в Украине зафиксировано 3 776 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 200 883 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 22 202 человека умерли, 980 085 - выздоровели.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Весь день в Харькове будет облачным. Сильный дождь с мокрым снегом, который начнется утром, в течение дня должен постепенно ослабнуть. Местами налипание мокрого снега, туман.
Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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