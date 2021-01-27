27.01.2021 12:35

В Харькове - 168 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 27 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 52 375 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 76 909 случаев заболевания COVID-19, 8 521 человек находится под медицинским наблюдением, 67 048 пациентов выздоровели, 1 340 - умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 27 января в Украине зафиксировано 3 776 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 200 883 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 22 202 человека умерли, 980 085 - выздоровели.