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27.01.2021  12:35   

В Харькове - 168 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 27 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 52 375 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 168 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 76 909 случаев заболевания COVID-19, 8 521 человек находится под медицинским наблюдением, 67 048 пациентов выздоровели, 1 340 - умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 27 января в Украине зафиксировано 3 776 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 200 883 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 22 202 человека умерли, 980 085 - выздоровели.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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