Харьков готовится к вакцинации населения от коронавируса

В Харькове разработали дорожную карту вакцинации от COVID-19.
Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.
«Пока мы не знаем, какая поступит вакцина, но есть время подготовить медучреждения и людей, которым в первую очередь будут проводить вакцинацию. Это медработники, работники социальной сферы, люди преклонного возраста. Вакцину закупят за государственные средства», - сообщила Татьяна Бакалова.
Она также отметила, что в Харькове помощь больным коронавирусной инфекцией продолжают предоставлять пять городских лечебных учреждений. Это больницы №13, 17, 18, 25 и родильный дом №2. Все 840 коек для ковидных пациентов обеспечены подачей кислорода, 168 из них имеют централизованную подачу кислорода, 672 койки - кислородные концентраторы. Кроме того, в лечебных учреждениях, которые подчинены Департаменту здравоохранения Харьковской облгосадминистрации, развернуто еще 1736 коек. Там получают помощь как жители Харькова, так и области. Все медработники на первый квартал текущего года средствами индивидуальной защиты обеспечены.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Весь день в Харькове будет облачным. Сильный дождь с мокрым снегом, который начнется утром, в течение дня должен постепенно ослабнуть. Местами налипание мокрого снега, туман.
Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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