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27.01.2021  10:53   

Харьков готовится к вакцинации населения от коронавируса

В Харькове разработали дорожную карту вакцинации от COVID-19.


// city.kharkov.ua

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова. 

По ее словам, на сегодняшний день уже разработана дорожная карта вакцинации. По мере ожидания вакцины ежедневно отрабатываются нюансы работы с лечебными учреждениями амбулаторной сети, где она будет проводиться. Временные пункты вакцинации будут развернуты в 34 медучреждениях.

«Пока мы не знаем, какая поступит вакцина, но есть время подготовить медучреждения и людей, которым в первую очередь будут проводить вакцинацию. Это медработники, работники социальной сферы, люди преклонного возраста. Вакцину закупят за государственные средства», - сообщила Татьяна Бакалова.

Она также отметила, что в Харькове помощь больным коронавирусной инфекцией продолжают предоставлять пять городских лечебных учреждений. Это больницы №13, 17, 18, 25 и родильный дом №2. Все 840 коек для ковидных пациентов обеспечены подачей кислорода, 168 из них имеют централизованную подачу кислорода, 672 койки - кислородные концентраторы. Кроме того, в лечебных учреждениях, которые подчинены Департаменту здравоохранения Харьковской облгосадминистрации, развернуто еще 1736 коек. Там получают помощь как жители Харькова, так и области. Все медработники на первый квартал текущего года средствами индивидуальной защиты обеспечены.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков
 
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