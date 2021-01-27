27.01.2021 10:32

Коронавирус: статистика на 27 января

От коронавируса за сутки умерли семь человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 238 новых случаев заражения коронавирусом.



168 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 января составляет 76 909 человек (в Харькове – 52 375).



Из них:



– 1340 летальных случаев (за последние сутки умерли 7 человек);



– 67 048 человек выздоровели (за сутки – 870 человек).