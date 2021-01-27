Коронавирус: статистика на 27 января

От коронавируса за сутки умерли семь человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 238 новых случаев заражения коронавирусом.
168 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 января составляет 76 909 человек (в Харькове – 52 375).
Из них:
– 1340 летальных случаев (за последние сутки умерли 7 человек);
– 67 048 человек выздоровели (за сутки – 870 человек).
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Весь день в Харькове будет облачным. Сильный дождь с мокрым снегом, который начнется утром, в течение дня должен постепенно ослабнуть. Местами налипание мокрого снега, туман.
Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
влажность:
давление:
ветер: