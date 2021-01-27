27.01.2021 08:14

Грипп в Харькове: статистика

С начала эпидемического сезона острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 2,8% населения области - 79865 человек, из них дети 29475 детей.

В частности, с 19 по 24 января, с учетом случаев заболеваний COVID-19 (по предварительным диагнозам), в области заболело 4634 человека, из них 875 детей в возрасте до 17 лет.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 8,2%. Удельный вес коронавирусной инфекции (COVID-19) в структуре заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 38,0%.



Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 175,34 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 59,0% и на 24,4% выше по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы 548 человек, из них 51 ребенок.



Превышение показателей собственных эпидемических порогов зарегистрировано в Боровском (на 32,0%) и Первомайском (на 17,5%) районах области.



Самый высокий показатель зарегистрирован в Первомайском районе - 573,99 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Золочевском: 68,70 на 100 тысяч населения.



По состоянию на 25 января привито против гриппа 9231 человек, из них 40,9% из групп риска.



На текущей неделе методом ПЦР обследовано 4125 человек, из них у 1 человека обнаружено бокавирус, в 38,7% - вирус SARS-CoV-2. При проведении вирусологического мониторинга циркулирующих штаммов вирусов гриппа в области не выявлено.