26.01.2021 12:52

В Харькове - 161 новый случай заболевания коронавирусом

По состоянию на 26 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 52 207 случаев заболевания коронавирусом.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 76 671 случай заболевания COVID-19, 9 160 человек находятся под медицинским наблюдением, 66 178 пациентов выздоровели, 1 333 - умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 26 января в Украине зафиксировано 2 779 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 197 107 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 22 057 человек умерли, 965 835 - выздоровели.