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26.01.2021  12:52   

В Харькове - 161 новый случай заболевания коронавирусом

По состоянию на 26 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 52 207 случаев заболевания коронавирусом.


// city.kharkov.ua

В Харькове - 161 новый случай заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 76 671 случай заболевания COVID-19, 9 160 человек находятся под медицинским наблюдением, 66 178 пациентов выздоровели, 1 333 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 26 января в Украине зафиксировано 2 779 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 197 107 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 22 057 человек умерли, 965 835 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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