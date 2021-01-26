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26.01.2021  10:46   

Коронавирус: статистика на 26 января

От коронавируса за сутки умерли восемь человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 208 новых случаев заражения коронавирусом.

161 заболевший – житель Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 января составляет 76 671 человек (в Харькове – 52 207).

Из них:

– 1333 летальных случаев (за последние сутки умерли 8 человек);

– 66 178 человек выздоровели (за сутки – 424 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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