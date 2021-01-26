Коронавирус: статистика на 26 января

От коронавируса за сутки умерли восемь человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 208 новых случаев заражения коронавирусом.
161 заболевший – житель Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 января составляет 76 671 человек (в Харькове – 52 207).
Из них:
– 1333 летальных случаев (за последние сутки умерли 8 человек);
– 66 178 человек выздоровели (за сутки – 424 человека).
Сегодня вам будет легче признаться в своих затаенных чувствах или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете. Однако, проявляя характер, старайтесь держать себя в рамках.
Весь день в Харькове будет облачным. Сильный дождь с мокрым снегом, который начнется утром, в течение дня должен постепенно ослабнуть. Местами налипание мокрого снега, туман.
В 1983 году 26 января был избран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника.
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