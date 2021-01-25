Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 22 января уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,10–0,12 мкЗв/ч.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Хорошее время для того, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
Сохраняется аномально теплая погода с осадками в виде дождя, местами с мокрым снегом. По городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
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