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25.01.2021  13:04   

Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.

По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 22 января уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,10–0,12 мкЗв/ч.

Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радиация, харьков
 
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