В Харькове - 45 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 25 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 52 046 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 25 января в Украине зафиксировано 2 516 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 194 328 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 21 924 человека умерли, 953 297 - выздоровели.
Хорошее время для того, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
Сохраняется аномально теплая погода с осадками в виде дождя, местами с мокрым снегом. По городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
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