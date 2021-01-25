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25.01.2021  11:55   

В Харькове - 45 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 25 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 52 046 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 45 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 76 463 случая заболевания COVID-19, 9 384 человека находятся под медицинским наблюдением, 65 754 пациента выздоровели, 1 325 - умерли.
 

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 25 января в Украине зафиксировано 2 516 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 194 328 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 21 924 человека умерли, 953 297 - выздоровели.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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