25.01.2021 10:29

Коронавирус: статистика на 25 января

От коронавируса за сутки умерли шесть человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом.



45 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 января составляет 76 463 человек (в Харькове – 52 046).



Из них:



– 1325 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);



– 65 754 человека выздоровели (за сутки – 434 человека).