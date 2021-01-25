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25.01.2021  10:29   

Коронавирус: статистика на 25 января

От коронавируса за сутки умерли шесть человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом.

45 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 января составляет 76 463 человек (в Харькове – 52 046).

Из них:

– 1325 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);

– 65 754 человека выздоровели (за сутки – 434 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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