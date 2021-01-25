Коронавирус: статистика на 25 января

От коронавируса за сутки умерли шесть человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом.
45 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 января составляет 76 463 человек (в Харькове – 52 046).
Из них:
– 1325 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);
– 65 754 человека выздоровели (за сутки – 434 человека).
Хорошее время для того, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
В понедельник развлекается циклон: ожидаются дожди и сильный ветер. На дорогах местами гололедица.
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
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