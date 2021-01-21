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21.01.2021  10:41   

Коронавирус: статистика на 21 января

От коронавируса за сутки умерли десять человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 302 новых случая заражения коронавирусом.

152 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 21 января составляет 75 670 человек (в Харькове – 51 535).

Из них:

– 1290 летальных случаев (за последние сутки умерли 10 человек);

– 64 329 человек выздоровели (за сутки – 424 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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