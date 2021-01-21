Коронавирус: статистика на 21 января

От коронавируса за сутки умерли десять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 302 новых случая заражения коронавирусом.
152 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 21 января составляет 75 670 человек (в Харькове – 51 535).
Из них:
– 1290 летальных случаев (за последние сутки умерли 10 человек);
– 64 329 человек выздоровели (за сутки – 424 человека).
Если какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты – сегодня вы сумеете обнаружить хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели.
Резкая волна потепления: от -27°С (местами по области) ночью температура к концу суток стремится к нулю. Утром туман, видимость 200-500 м, изморозь. Днем небольшой снег.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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