21.01.2021 10:41

Коронавирус: статистика на 21 января

От коронавируса за сутки умерли десять человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 302 новых случая заражения коронавирусом.



152 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 21 января составляет 75 670 человек (в Харькове – 51 535).



Из них:



– 1290 летальных случаев (за последние сутки умерли 10 человек);



– 64 329 человек выздоровели (за сутки – 424 человека).