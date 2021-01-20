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20.01.2021  12:15   

В Харькове - 233 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 20 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 51 383 случая заболевания коронавирусом.

В Харькове - 233 новых случая заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 75 368 случаев заболевания COVID-19, 10 183 человека находятся под медицинским наблюдением, 63 905 пациентов выздоровели, 1280 - умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 20 января в Украине зафиксировано 4 383 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 172 038 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 21 258 человек умерли, 900 749 - выздоровели.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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