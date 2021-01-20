В Песочине – карантин по бешенству кота

16 января в поселке Песочин Харьковского района зарегистрирован случай бешенства котенка (9 месяцев), который подтвержден лабораторно.
По решению райадминистрации наложен карантин по бешенству на юго-восточную часть территории поселка Песочин, которая отделена с севера ул. Транспортной, с востока Харьковским кольцевым автомобильным путем, с запада рекой Песочин, с севера полевым массивом.
Также утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации бешенства животных на территории Песочинского поселкового совета Харьковского района.
Проводятся мероприятия по ликвидации и недопущению распространения заболевания.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
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