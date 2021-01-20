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20.01.2021  11:53   

В Песочине – карантин по бешенству кота

16 января в поселке Песочин Харьковского района зарегистрирован случай бешенства котенка (9 месяцев), который подтвержден лабораторно.

По решению райадминистрации наложен карантин по бешенству на юго-восточную часть территории поселка Песочин, которая отделена с севера ул. Транспортной, с востока Харьковским кольцевым автомобильным путем, с запада рекой Песочин, с севера полевым массивом.

Также утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации бешенства животных на территории Песочинского поселкового совета Харьковского района.

Проводятся мероприятия по ликвидации и недопущению распространения заболевания.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  бешенство, карантин, харьков, песочин
 
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