20.01.2021 11:53

В Песочине – карантин по бешенству кота

16 января в поселке Песочин Харьковского района зарегистрирован случай бешенства котенка (9 месяцев), который подтвержден лабораторно.

По решению райадминистрации наложен карантин по бешенству на юго-восточную часть территории поселка Песочин, которая отделена с севера ул. Транспортной, с востока Харьковским кольцевым автомобильным путем, с запада рекой Песочин, с севера полевым массивом.

Также утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации бешенства животных на территории Песочинского поселкового совета Харьковского района.

Проводятся мероприятия по ликвидации и недопущению распространения заболевания.