19.01.2021 16:19

Коронавирус: в Харькове появилась еше одна ПЦР-лаборатория

Она создана при поликлинике МВД Украины по Харьковской области.

Как рассказала начальник центра превентивной медицины Юнна Костюк, в помещении лаборатории молекулярно-генетических исследований сделали современный ремонт, установили мощные вентиляционные системы и оборудование согласно от государственных санитарных норм и правил.

Лаборатория состоит из пяти комнат для прохождения всех этапов исследования: комнаты выдачи результатов анализов зоны приема, регистрации, разбора и первичной обработки материала; зоны выделения НК; зоны приготовления реакционных смесей, проведения ПЦР; автоклавной, - отметила Юнна Костюк.

Лаборатория оборудована микробиологически безопасным кабинетом в комплекте с стенд-подставкой для ВИО ИИ Advans Plus 4, ультрафиолетовым боксом для стерильных работ, высокоскоростными миницентрифугамы Микроспин 12 в комплекте с ротором и вортекс FV-2400, Аквадистилляторы (система очистки воды Crystal EX Pure), амплификатором ПЦР в реальном времени и другим оборудованием.

Отныне все пациенты медицинского учреждения - полицейские, члены их семей, военнослужащие Национальной гвардии Украины, государственные служащие МВД, пенсионеры, ветераны органов внутренних дел и другие сотрудники МВД смогут бесплатно по направлению врача пройти лабораторное обследование на выявление заболевания коронавируса.