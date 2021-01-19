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19.01.2021  16:19   

Коронавирус: в Харькове появилась еше одна ПЦР-лаборатория

Она создана при поликлинике МВД Украины по Харьковской области.

Как рассказала начальник центра превентивной медицины Юнна Костюк, в помещении лаборатории молекулярно-генетических исследований сделали современный ремонт, установили мощные вентиляционные системы и оборудование согласно от государственных санитарных норм и правил.
 
Лаборатория состоит из пяти комнат для прохождения всех этапов исследования: комнаты выдачи результатов анализов  зоны приема, регистрации, разбора и первичной обработки материала;  зоны выделения НК;  зоны приготовления реакционных смесей, проведения ПЦР;  автоклавной, - отметила Юнна Костюк.
 
Лаборатория оборудована микробиологически безопасным кабинетом в комплекте с стенд-подставкой для ВИО ИИ Advans Plus 4, ультрафиолетовым боксом для стерильных работ, высокоскоростными миницентрифугамы Микроспин 12 в комплекте с ротором и вортекс FV-2400, Аквадистилляторы (система очистки воды Crystal EX Pure), амплификатором ПЦР  в реальном времени и другим оборудованием.
 
Отныне все пациенты медицинского учреждения - полицейские, члены их семей, военнослужащие Национальной гвардии Украины, государственные служащие МВД, пенсионеры, ветераны органов внутренних дел и другие сотрудники МВД смогут бесплатно по направлению врача пройти лабораторное обследование на выявление заболевания коронавируса.
 
Тэги:  коронавирус, лаборатория, харьков, карантин, статистика, больница
 
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