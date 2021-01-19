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19.01.2021  11:55   

Грипп в Харькове: статистика

С начала эпидемического сезона на острые респираторные вирусные инфекции переболело 2,8% населения области - 75231 человек, из них 28600 детей.

В частности, в период с 11 по 17 января с учетом случаев заболеваний COVID-19 (по предварительным диагнозам) в области заболело 5048 человек, из них 1001 ребенок в возрасте до 17 лет.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 2,3 раза. Удельный вес коронавирусной инфекции (COVID-19) в структуре заболеваемости острыми респираторными инфекциями составляет около 32,0%.

Показатель заболеваемости составляет 191,01 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 55,3% и на 74,8% больше по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Госпитализированы 655 человек, из них 103 ребенка.

Превышение показателей собственных эпидемических порогов зарегистрировано в Первомайском (на 27,6%), где зарегистрирован самый высокий в области показатель 623,32 на 100 тысяч населения, Лозовском (на 37,1%) и Боровском (на 23,0%) районах.

Самый низкий показатель зарегистрирован в Золочевском - 40,41 на 100 тысяч населения.

По состоянию на 21 января привито против гриппа 9022 человек, из них 38,8% из групп риска.

Вирусологический мониторинг циркулирующих штаммов вирусов гриппа в области не проводился.

На текущей неделе методом ПЦР обследовано 5073 человека, из них в 33,4% обнаружен вирус SARS-CoV-2, имеет существенное значение для дифференциальной диагностики респираторных инфекций и способствует своевременному выявлению и изоляции лиц с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции (COVID-19 ).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
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