Коронавирус: статистика на 19 января

От коронавируса за сутки умерли шестнадцать человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 237 новых случаев заражения коронавирусом.
155 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 января составляет 75 033 человека (в Харькове – 51 150).
Из них:
– 1265 летальных случаев (за последние сутки умерли 16 человек);
– 63 653 человек выздоровели (за сутки – 457 человек).
Сегодня дела могут даваться неожиданно легко. Через день-другой от этой легкости не останется и следа, так что потратьте время с пользой, на самое важное.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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