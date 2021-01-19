19.01.2021 10:54

Коронавирус: статистика на 19 января

От коронавируса за сутки умерли шестнадцать человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 237 новых случаев заражения коронавирусом.



155 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 января составляет 75 033 человека (в Харькове – 51 150).



Из них:



– 1265 летальных случаев (за последние сутки умерли 16 человек);



– 63 653 человек выздоровели (за сутки – 457 человек).