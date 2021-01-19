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19.01.2021  10:54   

Коронавирус: статистика на 19 января

От коронавируса за сутки умерли шестнадцать человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 237 новых случаев заражения коронавирусом.

155 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 января составляет 75 033 человека (в Харькове – 51 150).

Из них:

– 1265 летальных случаев (за последние сутки умерли 16 человек);

– 63 653 человек выздоровели (за сутки – 457 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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