18.01.2021 10:19

Коронавирус: статистика на 18 января

От коронавируса за сутки умерли шесть человек.



//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом.



41 заболевший – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 января составляет 74 796 человек (в Харькове – 50 995).



Из них:



– 1249 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);



– 63 196 человек выздоровели (за сутки – 305 человек).





