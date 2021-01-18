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18.01.2021  10:19   

Коронавирус: статистика на 18 января

От коронавируса за сутки умерли шесть человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом.

41 заболевший – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 января составляет 74 796 человек (в Харькове – 50 995).

Из них:

– 1249 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);

– 63 196 человек выздоровели (за сутки – 305 человек).


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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