Коронавирус: статистика на 18 января

От коронавируса за сутки умерли шесть человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом.
41 заболевший – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 января составляет 74 796 человек (в Харькове – 50 995).
Из них:
– 1249 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);
– 63 196 человек выздоровели (за сутки – 305 человек).
Стремление к новизне сегодня способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест.
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
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