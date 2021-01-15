В Харькове - 213 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 15 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 50 581 случай заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью, утром и днем без существенных осадков. К вечеру возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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