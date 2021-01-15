15.01.2021 11:32

В Харькове - 213 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 15 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 50 581 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 74 148 случаев заболевания COVID-19, 10 983 человека находятся под медицинским наблюдением, 61 934 пациента выздоровели, 1231 - умер.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 15 января в Украине зафиксировано 8 199 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 146 963 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 20 542 человека умерли, 847 391 - выздоровел.