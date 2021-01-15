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15.01.2021  10:24   

Коронавирус: статистика на 15 января

От коронавируса за сутки умерли одиннадцать человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 308 новых случаев заражения коронавирусом.

213 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 15 января составляет 74 148 человек (в Харькове – 50 581).

Из них:

– 1231 летальных случая (за последние сутки умерли 11 человек);

– 61 934 человек выздоровели (за сутки – 277 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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