Коронавирус: статистика на 15 января

От коронавируса за сутки умерли одиннадцать человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 308 новых случаев заражения коронавирусом.
213 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 15 января составляет 74 148 человек (в Харькове – 50 581).
Из них:
– 1231 летальных случая (за последние сутки умерли 11 человек);
– 61 934 человек выздоровели (за сутки – 277 человек).
Творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью, утром и днем без существенных осадков. К вечеру возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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