15.01.2021 10:24

Коронавирус: статистика на 15 января

От коронавируса за сутки умерли одиннадцать человек.



//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 308 новых случаев заражения коронавирусом.



213 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 15 января составляет 74 148 человек (в Харькове – 50 581).



Из них:



– 1231 летальных случая (за последние сутки умерли 11 человек);



– 61 934 человек выздоровели (за сутки – 277 человек).