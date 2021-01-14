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14.01.2021  17:16   

«Доступные лекарства»: список препаратов расширен

В программу добавили новые сердечно-сосудистые препараты

Правительство внесло изменения в перечень лекарственных средств, стоимость которых полностью или частично возмещается государством, добавив 3 новых препарата.
 
Это заявила во время утреннего брифинга первая заместитель Министра здравоохранения Ирина Садовьяк.
 
«Учитывая широкое распространение неинфекционных болезней, среди которых первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания, Минздрав расширяет доступ пациентов к первичной и вторичной профилактике, а также лечению сердечно-сосудистых заболеваний. На государственном уровне пациентам обеспечивается возмещение лекарственных средств по программе «Доступные лекарства», и к имеющимся 25 позициям, включенным в перечень, мы добавили еще 3 - «Варфарин» (антикоагулянт), «Нифедипин» (антигипертензивный препарат), «Ацетилсалициловую кислоту» (антиагрегант)», - сообщила Ирина Садовьяк.
 
В Минздраве напоминают, что программа «Доступные лекарства» реализуется в соответствии с утвержденным перечнем лекарственных средств для лечения неинфекционных заболеваний. В рамках программы предусмотрены реимбурсация, механизм возмещения государством стоимости лекарственных средств для пациентов, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа..
Источник:   ХОГА
 Тэги:  доступные лекарства, расширение списка, харьков
 
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