14.01.2021 17:16

«Доступные лекарства»: список препаратов расширен

В программу добавили новые сердечно-сосудистые препараты

Правительство внесло изменения в перечень лекарственных средств, стоимость которых полностью или частично возмещается государством, добавив 3 новых препарата.

Это заявила во время утреннего брифинга первая заместитель Министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

«Учитывая широкое распространение неинфекционных болезней, среди которых первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания, Минздрав расширяет доступ пациентов к первичной и вторичной профилактике, а также лечению сердечно-сосудистых заболеваний. На государственном уровне пациентам обеспечивается возмещение лекарственных средств по программе «Доступные лекарства», и к имеющимся 25 позициям, включенным в перечень, мы добавили еще 3 - «Варфарин» (антикоагулянт), «Нифедипин» (антигипертензивный препарат), «Ацетилсалициловую кислоту» (антиагрегант)», - сообщила Ирина Садовьяк.

В Минздраве напоминают, что программа «Доступные лекарства» реализуется в соответствии с утвержденным перечнем лекарственных средств для лечения неинфекционных заболеваний. В рамках программы предусмотрены реимбурсация, механизм возмещения государством стоимости лекарственных средств для пациентов, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа..