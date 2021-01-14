14.01.2021 12:33

В Харькове - 229 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 14 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 50 368 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 73 840 случаев заболевания COVID-19, 10 963 человека находятся под медицинским наблюдением, 61 657 пациентов выздоровели, 1220 - умерли.

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 14 января в Украине зафиксировано 7 925 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 138 764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 20 376 человек умерли, 837 063 - выздоровели.