13.01.2021 10:40

Коронавирус: статистика на 12 января

От коронавируса за сутки умерли четырнадцать человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 523 новых случая заражения коронавирусом.



366 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 13 января составляет 73 462 человека (в Харькове – 50 139).



Из них:



– 1206 летальных случая (за последние сутки умерли 14 человек);



– 61 373 человек выздоровели (за сутки – 763 человека).