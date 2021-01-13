Коронавирус: статистика на 12 января

От коронавируса за сутки умерли четырнадцать человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 523 новых случая заражения коронавирусом.
366 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 13 января составляет 73 462 человека (в Харькове – 50 139).
Из них:
– 1206 летальных случая (за последние сутки умерли 14 человек);
– 61 373 человек выздоровели (за сутки – 763 человека).
День крайностейПрислушивайтесь к своей интуиции и к своим снам – это поможет вам в нужную минуту.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
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