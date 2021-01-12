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12.01.2021  16:16   

Коронавирус: Харьковчан просят не отказываться от госпитализации в случае заболевания

Городская власть просит харьковчан обращаться за медицинской помощью и не отказываться от госпитализации в случае необходимости.

Об этом сегодня, 12 января 2021 года, в ходе совещания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства заявила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, в праздничные дни количество госпитализаций больных коронавирусом в городе значительно уменьшилось, но при этом увеличилось количество летальных исходов. 
 
«Это связано с тем, что люди, болея, предпочитали Новый год и Рождество праздновать дома. Они не обращались за медицинской помощью и отказывались от госпитализации. В результате мы получили очень тяжелых больных, с 1 по 10 января - 46 умерших», - сообщила вице-мэр.  
 
Также она отметила, что на сегодняшний день в лечебных учреждениях первой линии функционируют 840 коек для больных коронавирусом. Все больницы оснащены кислородными концентраторами, необходимыми медикаментами и средствами защиты.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коронавирус, госпитализация, харьков, заболевание, карантин
 
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